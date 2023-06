Terremoto in Emilia Romagna | sciame sismico tra Modena e Reggio Emilia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) a partire dalle 8 di questa mattina A partire dalle ore 8 di oggi, 21 giugno, una serie di scosse telluriche sono state registrate nella regione. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, le scosse sono state sei e l’ultima è stata segnalata alle 10:37. STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 2.9 e 3.4 ore 09:25 IT del 21-06-2023, prov/zona#INGV 35356811 — INGVterremoti (@INGVterremoti) June 21, 2023 Nello specifico la prima e la quarta scossa sono avvenute a Prignano sulla Secchia (MO) e le altre tutte a Castellanaro in provincia di. Le scosse hanno avuto una intensità di magnitudo 3 e sono avvenute a circa 31 km di profondità. Al momento non si segnalano richieste di ...

Terremoti oggi tra Modena e Reggio Emilia: epicentri a Prignano e Castellarano il Resto del Carlino

Lievi scosse sono state rilevate nella zona di Prignano sulla Secchia e Castellarano. Per il momento non si segnalano danni o persone ferite ...Nella mattinata di mercoledì 21 giugno, in Emilia-Romagna sono state registrate sette scosse di terremoto tra Bologna, Modena e Reggio-Emilia.