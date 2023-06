Terremoto al largo delle Tremiti | scossa di magnitudo 4 2 avvertita in Puglia e Molise

L'epicentro, in mare, è stato localizzato a 18 km dalle Isole Tremiti Una scossa didi magnitudo 4.2 è stata registrata oggi dall'Ingv aldella Costa Garganica . La scossa è avvenuta alle ore 17.33 a una profondità di 35 km. L'epicentro, in mare, è stato localizzato a ...Amministriamo Parma con una coalizione ampia, costruita nel tempo in cui il camposembrava ... Si è rialzata dale si è già rimboccata le maniche anche per l'alluvione. Sono stato in ...La Segretaria dem è persa tra la ricerca di un improbabile campo, una combo ad intermittenza ... (Leggi quiD'Amato nel Pd alle urne ). La saggezza crotala Attenzione ché qui scatta la ...

È stata avvertita nitidamente in Basso Molise e in Puglia la scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata dall'Ingv al largo della costa del Gargano, con epicentro all'altezza ...Sono diverse le persone che hanno avvertito il terremoto di magnitudo 4.7 che si è verificato alle 17.33 al largo delle Isole tremiti. Il sisma è stato avvertito in tutta la costa molisana. Continua L ...