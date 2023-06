Terremoto a Foggia | scossa di magnitudo 4 2 avvertita nel Centro e Sud Italia

...di, con una magnitudo di 4.2. Il sisma è stato rilevato alle 17,33 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.1240, 15.7200 ad una profondità di 35 km. Epicentro nelle Isole Tremiti Il...... il, avvenuto alle 17:33, è stato di magnitudo intorno a 4.5 ed ha avuto epicentro in mare a circa 35 km da Sannicandro Garganico, in provincia di, nei pressi delle Isole Tremiti. ...Una scossa didi magnitudo 4.2 è stata registrata alle 17,34 di oggi, mercoledì 21 giugno, sulla costa garganica, in provincia dicon epicentro a 18 km dalle isole Tremiti. Il sisma, localizzato ...

Scossa di terremoto di magnitudo 4.2 sulla Costa Garganica FoggiaToday

Un terremoto di magnitudo 4.2 è avvenuto nella Costa Garganica (Foggia). Il sisma è stato registrato alle 17:33,a una profondità di 35 km.Terremoto oggi sul Gargano. Alle 17.35, una forte scossa di magnitudo 5 ha fatto tremare il Gargano e la provincia di Foggia. La scossa è durata all'incirca dieci secondi. Secondo ...