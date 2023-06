Terra Amara | anticipazioni del 21 giugno | Behice vuole uccidere…

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ledella soap turcaper quanto riguarda la puntata di oggi, come al solito in onda su Canale5. Prima un riepilogo della puntata precedente: Mujgan confida ache vorrebbe vedere Zuleyha morta: in questo modo, tra lei e Yilmaz non ci sarebbero più ostacoli. Così, pur di accontentarla, la zia prende L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, ledella puntata di oggi: Zuleyha deve abortire?, ledella puntata di oggi: Zuleyha fugge insieme al suo ex fidanzato, ledella puntata ...