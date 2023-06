Terra Amara Anticipazioni dal 26 giugno al 2 luglio 2023 | Zuleyha in fin di vita | Mujgan le ha sparato!

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Scopriamo insieme cosa succederà durante le prossime puntate della soap turca, in onda su Canale 5 dal 26al 2. La trama della soap è incentrata sulla vicenda di due famiglie, Altun e Demir, che si contendono una tenuta che ospita una raffineria di petrolio. La situazione si complica quandoAltun, madre di due bambini, viene accusata di aver rapito il figlio dei Demir. La donna, però, è innocente e, grazie all’aiuto del marito, riesce a ottenere la scarcerazione. Il suo ritorno alla villa, tuttavia, si trasformerà in una tragedia, poichéHekimoglu, innamorata di Yilmaz Demir, tenterà di ucciderla. Seguiremo insieme le vicende di queste due famiglie, scoprendo come si evolveranno le relazioni tra i personaggi e rivelando i ...

Inverrà fuori che Fekeli non è morto per cause naturali, ma che è stato ucciso dal migliore amico di Mehmet, Abdülkadir. Solo che Züleyha scoprirà tale verità nel momento peggiore, ovvero ...... 'Nel momento in cui siamo arrivati al Gate abbiamo fatto l'scoperta: hanno deciso senza ...di aver sempre preferito prendere voli di bandiera con la sicurezza che mai avrebbero lasciato a...Successivo Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 22 giugno 2023 Martina Pedretti - 21 Giugno 2023anticipazioni giovedì 22 giugno 2023 Niccolo Maggesi - 21 Giugno 2023 Sei Sorelle ...

Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 21 giugno 2023 ComingSoon.it

Anticipazioni Terra Amara puntata di domani 22 giugno: trama puntata in onda domani giovedì 22 giugno 2023 della soap opera turca Canale 5.Terra amara resta in onda anche alla domenica: Mediaset ci ha ripensato, almeno per ora. Ecco cosa vedremo nella puntata del 25 giugno e non solo ...