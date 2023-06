Ternana | UFFICIALE | esonerato Lucarelli | torna Andreazzoli

La prima partitadi campionato invece tra Como e i cugini lecchesi si giocò a Lecco il 23 ...Feralpisalò Lecco Modena Palermo Parma Pisa Reggiana Reggina Sampdoria Spezia SudTirol......privato in atto pubblico e falsità ideologica per induzione nei confronti del pubblicoin ... ← Bandecchi lascia lae Unicusano: Paolo Tagliavento nuovo presidente rossoverde ...Adesso è: il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è dimesso da presidente di Unicusano e dallacalcio. La decisione, in vista del Consiglio comunale di lunedì, è stata annunciata dall'...

Ternana, ufficiale il ritorno in panchina di Aurelio Andreazzoli TerniToday

Ora è ufficiale: Aurelio Andreazzoli torna sulla panchina rossoverde. La Ternana calcio infatti fa sapere di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra, Cristiano Lucarelli, ed il suo ...La Ternana ha esonerato Cristiano Lucarelli, tecnico che ha guidato il club nel finale di stagione. La società, ringraziando l'allenatore per il lavoro svolto, ha contestualmente annunciato il ritorno ...