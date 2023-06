Tensioni in Forza Italia | faccia a faccia tra Tajani e Lotito | “Datti una calmata | piantala”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Non si placano leall’interno di. L’attuale presidente in pectore dopo la morte di Berlusconi, Antonio, nel pomeriggio di ieri è sceso dai banchi del governo e si è recato dal senatore Claudio, capogruppo diin commissione bilancio. L’attacco del politico abruzzese nei confronti del presidente della Lazio è frontale: “Claudio, ti devi dare unacon tutti questi emendamenti. La devi piantare”. Dopo il, il numero uno dei biancocelesti risponde a tono e si allontana. Alla base del litigio, davanti a tutti gli altri membri parlamentari, ci sono i tanti emendamenti presentati da un iperattivo. ...

... in Cisgiordania, nel corso delleseguite a un attacco a fuoco vicino all'insediamento ... hanno lanciato sassi contro abitazioni e hanno cercato di penetrare ain una scuola. L'esercito ...Mentre anche Dario Damiani diItalia, assieme a Claudio Lotito uno dei due membri azzurri della Commissione Bilancio, prova a spegnere il caso: 'Si è trattato solo di un contrattempo , eravamo ...... capogruppo diItalia in commissione Bilancio. Tajani, che diventerà a breve presidente reggente del partito fino al congresso, gli va incontro e lo attacca: "Claudio, ti devi dare una calmata ...

Tensioni in Forza Italia nel post-Berlusconi, il presidente pro tempore Tajani contro Lotito: “Datti… Il Fatto Quotidiano

Il clima, insomma, è quello di pacificazione nazionale. Ma bastano pochi attimi per far riesplodere la tensione dentro Forza Italia. Mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ringrazia tutti ...La commissione Bilancio al Senato ha bocciato gli emendamenti della relatrice al dl Lavoro. Il parere richiesto non è stato approvato poichè la votazione si è conclusa in pareggio (10-10). Alla votazi ...