Temptation Island | flirt in corso tra Anna Pettinelli e l’ex di una famosa cantante? L’inaspettato rumor

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Dopo la lunga storia d’amore con Stefano Macchi con cui aveva partecipato alla versione Vip dinel 2019 all’epoca condotta da Alessia Marcuzzi, persembrerebbe essere ritornato il sorriso. Le ultime indiscrezioni darebbero la nota speaker radiofonica, ex prof di Amici, vicina ad Andrea Di Carlo, ex compagno di Arisa, con la quale ha avuto in passato una turbolenta relazione. Ad assicurare che fra i due ci sia un rapporto che va al di là di quello professionale ci ha pensato Novella 2000, nel nuovo numero in edicola da oggi: A circa un anno e mezzo dalla fine della storia con Arisa, Di Carlo, manager del mondo dello spettacolo che segue attori come Can Yaman, ma anche Morgan e Federico Fashion Style, sembra aver trovato una nuova sintonia con...