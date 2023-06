Telco abbraccia la neurodiversità | ecco i progetti per i ' Cervelli ribelli'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Roma, 21 giu. (Labitalia) -, formazione, competenze e mondo digitale come opportunità di inclusione: questi i temi emersi nell'iniziativa celebrata a Roma su 'Competenze digitali. Istruzione, lavoro, futuro', promossa da Fondazione Italia Digitale e Asstel presso lo spazio 'Esperienza Europa – David Sassoli' a Roma. Dopo la tavola rotonda su '2023: L'anno europeo delle competenze', in cui è emersa la necessità di un nuovo approccio alla formazione che tenga conto del contesto europeo, delle dinamiche intergenerazionali che si vivono nelle aziende e della necessità di certificare anche le competenze ‘non cognitive', il tavolo 'Nessuno escluso: le neurodivergenze e il mismatch con il mondo del lavoro', ha introdotto il tema dell'inclusione delle, in particolare nelle imprese ict e delle telecomunicazioni. Il giornalista ...