Teatro Romano di Ostia Antica – domani l’imperdibile show di Andrea Casta | con ‘The Space Violin – Visual Concert’

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ormai conosciuto in tutto il mondo come ‘ilista elettrico’,sera (22 giugno),si esibirà per la prima volta sul palco deldicon il suo concerto “immersivo”:. Dopo le date invernali sold out,, che si distingue per il caratteristico archetto luminoso che ricorda la spada laser dei protagonisti di Star Wars, farà il suo debutto adcon unounico, tra musica ed esperienza visiva, reso ancora più potente dal contesto fuori dal tempo del parco archeologico. Gli spettatori saranno coinvolti in ...