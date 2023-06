Taranto | estorsioni e furti ad allevatori cozze anche con produzione ferma | creato mercato parallelo

(Di mercoledì 21 giugno 2023), 21 giu. - (Adnkronos) - Avrebbero costretto alcuni imprenditori del settore della mitilicoltura dia versare somme di denaro, estorte con minacce e condi pergolati dinere,nei periodi invernali, quando lasi. E' quanto accertato nel corso dei procedimenti a carico di una associazione per delinquere, che operava ai danni degli operatori del settore, nel Mar Grande e nel Mar Piccolo del capoluogo jonico. Tra le accuse, a vario titolo, oltre alle minacce aggravate,l'immissione in commercio, da parte di altri soggetti, di prodotti ittici, in assenza di documentazione sanitaria e fiscale, pertanto potenzialmente nocivi per la salute. Alle prime ore di oggi, i carabinieri del Nucleo Investigativo ...

... ritenuti colpevoli, a vario titolo, di associazione per delinquere, allo scopo di commetteree furti aggravati, in danno di miticoltori della città di, nonché di minacce aggravate ...... ritenuti colpevoli, a vario titolo, di associazione per delinquere, allo scopo di commetteree furti aggravati, in danno di miticoltori della città di, nonché di minacce aggravate ......si scoprì che Barra aveva approfittato della sua 'posizione' per tentareai danni di ... Avvocato, Presidente della Camera penale di...

Taranto: Furti ed estorsioni, blitz di Carabinieri e Guardia Costiera Antenna Sud

Taranto, 21 giu. – (Adnkronos) – Avrebbero costretto alcuni imprenditori del settore della mitilicoltura di Taranto a versare somme di denaro, estorte con minacce e con furti di pergolati di cozze ner ...Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo e dai militari della guardia costiera di Taranto, in esecuzione di altrettanti ordini di carcerazione emessi dall'ufficio ...