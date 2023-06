Tananai | Marracash e Merk & Kremont lanciano la nuova hit

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 21 giugno 2023)debuttano con il primo brano in italiano nel corso della loro lunga carriera come dj e producer. Al loro fianco in questaavventura hanno scelto la compagnia di, due delle firme più in voga dellascena musicale italiana. E si annuncia una delle hit dell’estate. Le hit dell’estate continuano inarrestabili la loro uscita nel panorama musicale che si sta componendo e preparando per lastagione. Sound freschi, ballabili, che ci faranno alzare il volume e ballare fino a tarda notte tra le alte temperature estive. Adesso, è la volta dial debutto del loro primo singolo tutto italiano. E non hanno potuto che avvalersi di due grandi ...