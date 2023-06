Tamberi | «Capisco Jacobs Finché vinci sei un supereroe | se smetti diventi super vulnerabile»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Gianmarcotorna in pista, negli Europei a squadre che iniziano venerdì in Polonia. Ieri ha parlato con alcuni quotidiani in un’intervista via Zoom. Innanzituttospiega come hai ha deciso per la Nazionale. «Uno dei motivi, a parte quello tecnico, che mi ha convinto è stato il richiamo della Nazionale: non volevo perdermi lo spirito di squadra anche se confesso sarà una scommessa rimettermi in gioco subito già in questa manifestazione». In questi mesiè rimasto in disparte: niente gare indoor e niente Golden Gala a Firenze. «Con il mio team ci siamo un po’ isolati a causa dei profondi cambiamenti cui ero andato incontro dopo il divorzio tecnico da papà. Non volevo incomprensioni. La Fidal mi aveva inizialmente chiesto di accettare la convocazione per Chorzow, io avevo risposto che non sarebbe stato opportuno ...