(Di mercoledì 21 giugno 2023) IlMeloni ha tagliato in maniera considerevole ildi sostegno per levittime di gravi infortuni. Una misura servita per mitigare i drammatici effetti degli infortuni e delle ...

Noi non lo abbiamo mai fatto ma lei evidentemente sì, visto che, come apprendiamo oggi dagli organi di stampa, con un decreto ministeriale che porta la sua firma è stato ridimensionato ildi ...21 giugno 2023 - Brusco ridimensionamento al "di sostegno per le famiglie vittime di gravi infortuni sul lavoro". L'una tantum che l'Inail ... E adesso questa questione delai risarcimento ...Il precedente del 2008 e l'Ucraina che verrà', si legge nelalto. Nelspicca l'incontro tra Meloni e Macron ('Una Meloni anti lepenista all'Eliseo'). 'Davigo colpevole', si legge nel ...

Taglio al Fondo per le morti sul lavoro, il M5s: “Schiaffo alle famiglie, governo senza vergogna” Globalist.it

Il governo taglia il Fondo per le vittime di morti e infortuni sul lavoro. Il M5s: "Uno schiaffo a quelle famiglie che hanno visto un proprio caro perdere la vita sul lavoro. Con questo Governo non c` ...Con un decreto la ministra del Lavoro Marina Calderone ha abbassato gli importi erogati dal Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi ...