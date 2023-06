... ciò che lanon può sopportare cercherà di distruggerlo. Vogliono fare lo stesso con l'economia ucraina ". Così il primo ministro britannico Rishialla Conferenza internazionale sulla ...... che in Ucraina vale 300mila posti di lavoro e può affinare la difesa cibernetica contro la. ... A marzo il governoè balzato in avanti stringendo uno storico accordo commerciale digitale ......after the war with, which is now in its 17th month. The World Bank has estimated that 14 billion dollars are need to rebuild Ukraine, the statement noted. Britains' premier Rishiis set ...

Sunak: “La Russia vuole distruggere l’economia ucraina, ma noi lo impediremo” Globalist.it

Le parole del primo ministro britannico Rishi Sunak alla Conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina ..."Vogliamo incoraggiare il settore privato a investire nella ricostruzione", ha detto il ministro degli Esteri britannico ...