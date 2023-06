Sulle tracce di Kata | acquisite tutte le immagini di ogni circuito di videosorveglianza a Firenze

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Nel summit investigativo tenutosi nel pomeriggio in procura aè stato deciso di acquisire ledile telecamere di sicurezza della città, per trovare traccia dio di chi l’ha rapita . La bambina, cinque anni, peruviana, manca da sabato 10 giugno. embed post id="1717553" La piccola è stata vista per l’ultima volta all’hotel Astor di, la cui occupazione è...