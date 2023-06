Sul Mes anche il ministero dell’Economia smentisce il governo | “Nessun rischio”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ancora uno scontro sul Mes in Parlamento. Si accende il confronto tra maggioranza e opposizione sulla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità in commissione Esteri alla Camera. Soprattutto dopo il parere espresso dalche non boccia il Mes. Anzi. La nota si spinge a dire che la riforma può essere percepita come un “segnale di rafforzamento della coesione europea”, portando così a una “migliore valutazione del merito di credito degli Stati aderenti”. In sostanza la riforma del Mes non va nella direzione di una ristrutturazione del debito né aumenta ilpercepito dai mercati sui titoli di Stato italiani. La valutazione richiesta dal presidente della commissione di Montecitorio, Giulio Tremonti, non ha quindi dato buone notizie al, che sperava di trovare un pretesto per rinviare ...