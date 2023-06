Street photography ai Quartieri Spagnoli | a Foqus gli scatti di Gaetano Napolitano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Sarà inaugurata oggi, mercoledì 21 giugno, alle 19, presso la Galleria Portacarrese di-Fondazione, la mostra fotografica “Animo popolare” di, dedicata a quel dedalo di vicoli a ridosso di via Toledo e ai suoi abitanti. Scugnizzi, immigrati, anziane signore dei “bassi” che si affacciano in strada trasformando in salotto i gradini di casa. E ancora le vecchie edicole votive e i nuovi murali di Maradona e dei beniamini del Napoli Calcio. Sono oltre cento le fotografie selezionate dall’autore per raccontare l’animo e la cultura del popolo napoletano, raccolte anche in un volume, stampato da Giannini Editore, che sarà presentato dainsieme con i fotografi Luciano Ferrara e Stefano Mirabella, docenti rispettivamente presso l’Accademia di ...

Sarà inaugurata oggi, mercoledì 21 giugno, alle 19, presso la Galleria Portacarrese di Foqus - Fondazione Quartieri Spagnoli, la mostra fotografica "Animo popolare" di Gaetano Napolitano, dedicata a ...In una sorprendente partnership, realme e Lonely Planet hanno unito le forze per offrire ai fotografi aspiranti una modalitàdavvero unica. Grazie a una serie di filigrane e filtri ...Grazie alla collaborazione con Lonely Planet, la modalitàpermette di scattare fotografie utilizzando filigrana e filtri che donano alle immagini un'atmosfera originale e vintage. ...

Street photography ai Quartieri Spagnoli: a Foqus gli scatti di ... Il Denaro

The show will be open between 10am and 4pm each day and will include a mixture of colour and monochrome landscapes, nature, still life, portraits, and street photography. This is the 92nd year the ...Sarà inaugurata oggi, mercoledì 21 giugno, alle 19, presso la Galleria Portacarrese di Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli, la mostra fotografica “Animo popolare” di Gaetano Napolitano, dedicata a que ...