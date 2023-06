Straordinari e tredicesime no tax | autonomi addio agli acconti La riforma fiscale a punti Mattarella | pagare le tasse? Lo dice la Carta

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Il viceministro dell’Economia Leo: senza le coperture la parte di revisione delle imposte non si può fare. L’Ufficio parlamentare di bilancio avverte: per le riforme servono le coperture

Il provvedimento prevede una detassazione sullee sui premi di produttività e glima non contempla la flat tax. A confermarlo è il viceministro dell'Economia Leo : 'Quando ...Al suo posto, un segnale più ristretto, che riguarderà le, glie i premi di produttività : tutte voci che beneficeranno di una tassazione agevolata rispetto alle aliquote ...... colpa dei sindaci Il Sole 24 Ore: Fisco: meno tasse su premi e/ Nell'Ires sconto doppio per chi assume Avvenire: La pace di Parigi Il Messaggero: Meno tasse sulleIl ...

Detassazione di tredicesime e straordinari, addio acconti per gli autonomi. La riforma fiscale a punti Corriere della Sera

Riforma fiscale: in stand by la flat tax incrementale dipendenti a favore di una tassa piatta al 15% su tredicesima, straordinari e premi di produzione.Arrivano novità importanti sulle tasse, sono contenute nella delega fiscale che il governo Meloni sta per varare e riguardano i dipendenti. Il provvedimento prevede una detassazione sulle tredicesime ...