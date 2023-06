Stop alla patente da ubriachi | con cellulare o sotto l’effetto di droghe | le possibili novità del ddl tolleranza zero

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Previsto per giovedì un consiglio dei ministri nel corso del quale verranno illustrate alcune misure facenti parte del disegno di legge “” sul codice della strada. Le misure, attualmente in corso di definizione, hanno l’obiettivo di limitare tutti quei comportamenti pericolosi che, statisticamente, generano un’alta incidentalità. Il testo verrà presentato giovedì dal Ministro Matteo Salvini. Stretta del governo sugli youtuber dopo l’incidente a Casal Palocco: fino a 5 anni per l’istigazione sul web Il disegno di legge “” e leCome anticipato, il ddl verrà presentato dal ministro Salvini giovedì e, stando a fonti del ministero dei trasporti, potrebbero essere queste alcunecontenute al suo interno: sospensione ...

In occasione dello svolgimento dell'evento "Italia loves Romagna " Il concerto" in programmaRcf Arena Campovolo di Reggio Emilia sabato 24 giugno 2023, sono previste alcune modificheviabilità cittadina, limitate tuttaviazona del Campovolo. Le modifiche riguardano prevalentemente divieti di circolazione stradale e sosta e sono finalizzate a prevenire congestionamenti ...... per chi è sorpresoguida col cellulare, contromano e per tutti comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità; divieto assoluto di bere alcol prima di mettersiguida e ...... Francesco Boccia, del M5S, Stefano Patuanelli, di Az/Iv, Raffaella Paita, di Avs, Peppe De Cristofaro hanno chiesto nell'Aula del Senato la convocazione della Conferenza dei capigruppoluce ...

Stop alla patente con droghe o cellulare alla guida Agenzia ANSA

Previsto per giovedì un consiglio dei ministri nel corso del quale verranno illustrate alcune misure facenti parte del disegno di legge “Tolleranza Zero” sul codice della strada. Le misure, attualment ...Il centro estivo chiude perché l'educatore è gay. A deciderlo la Diocesi che gestisce il centro parrocchiale di Cesena, dopo essere venuta a conoscenza di un post con scambio ...