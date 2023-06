Stiamo dando enorme rilevanza ai personaggi imbarazzanti dei social | è ora di riprenderci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) di Alessandro D’Ambrosio Tento una previsione. Azzardata, sicuramente, ma in fin dei conti la tragedia a cuiassistendo in queste ore è paradossale, pertanto utilizzerò anche io la figura retorica del paradosso per accendere un faro sulla reale tragedia nella tragedia. Immaginiamo che uno o tutti questi quattro youtuber (The borderline) finiscano sotto processo, che tutte le accuse infine siano fondate, che effettivamente sì, erano in giro da due giorni dentro quel maledetto suv per filmare la loro ennesima “challenge”, ultima frontiera dell’intrattenimento, da dare in pasto a quelle migliaia di anime annoiate che permettono loro di monetizzare sul contenuto di ottima fattura da loro prodotto, e che a causa di tutto questo abbiano commesso questo atroce omicidio. Il processo termina: ognuno di loro si becca gli anni di carcere che per quanti gliene avranno dati ...