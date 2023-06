'Per la prima volta dopo Airbus, l'Europauna nuova filiera'. Non è un caso che il ministro d'... Il numero uno di, Carlos Tavares, ha sì detto che si vuole produrre in Europa quasi un ...Succederebbe lo stesso in Italia La ricetta Usa A dare fiato alle strategie del gruppo... Tavares ha recentemente confermato che la leggecondizioni di investimento "molto favorevoli" ......una serie d'incognite per i fornitori italiani in vista dello sviluppo dei nuovi modelli che saranno tutti basati su piattaforme che arrivano dal mondo industriale di Psa. L'AMORE DI...

Stellantis crea con Foxconn una società di microchip WIRED Italia

(Finanzaonline) La casa automobilistica Stellantis e l’assemblatore di iPhone Foxconn hanno creato una joint venture paritetica per progettare e vendere semiconduttori per l’industria automobilistica ...Stellantis si allea in Europa con Foxconn sui chip (e ignora il governo Meloni) Stellantis annuncia una nuova joint venture con Foxconn sui chip, con sede nei Paesi Bassi. Il ministro Urso aveva parla ...