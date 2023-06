Stangata Uefa per Mourinho | 4 turni per insulti a Taylor

Quattro giornate di squalifica a Mourinho "per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara" , si legge nel comunicato ufficiale dell'. Una decisione che si traduce in un prossimo ...... l'apre un'inchiesta dopo la finale di Europa League Siviglia - Roma, l'arbitro Taylor assediato in aeroporto dai tifosi: insulti e cori, vola anche una sedia Mourinho ,: ' Sospeso ...dell'su José Mourinho. Le plateali proteste del tecnico della Roma a Budapest in occasione della finale di Europa League persa dai giallorossi contro il Siviglia sono costate allo ...

Mourinho, stangata UEFA: 4 turni di squalifica per gli insulti a Taylor Juventus News 24

ROMA - Dopo le vicende e gli strascichi polemici che hanno accompagnato la finale e anche la semifinale di andata di Europa League, l'organo di controllo, etico e disciplinare della Uefa ha deciso di ...A due settimane di distanza, la Uefa si è pronunciata sui fatti di Fiorentina-West Ham. La finale giocata a Praga e vinta dagli hammers è ricordata soprattutto per alcuni gesti ...