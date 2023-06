Stallo Mes | la maggioranza prende tempo e rinvia i lavori in commissione Dal ministero di Giorgetti arriva un’apertura alla ratifica

(Di mercoledì 21 giugno 2023) C’è una data, il 30 giugno, giorno in cui l’Aula di Montecitorio dovrà discutere sere o meno l’intesa di modifica del trattato del Mes. Prima della fine del mese, le commissioni competenti in materia devono analizzare il testo. È evidente la difficoltà di Fratelli d’Italia e Lega che, in campagna elettorale, si erano impegnati a non procedere con la. Giancarlo, ministro dell’Economia, ha provato a schermare il governo dalle polemiche, rimettendosi al giudizio della tribuna parlamentare. Terzo polo e Partito democratico, allora, hanno imposto un’accelerazionepratica: sono riusciti a far calendarizzare, per il 30 giugno, un disegno di legge sulla, in quota opposizioni. «Vedremo se ha ragionequando dice che il Parlamento è contrario ...

Dall'approvazione della modifica del, "non discenderebbero nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli autorizzati in occasione della ratifica del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di ...... per i Russi sembra arenarsi nelle regioni di Zaporizhia e Donetsk in una situazione di, ... CASA NOSTRA Tecnici Europei a Roma per il Pnrr, Meloni ribadisce la sua contrarietà al. A Firenze ...La deadline del 30 aprile è ormai ampiamente trascorsa ma, dopo settimane di, la valutazione ...in bilico nella valutazione per la terza rata quei soldi sarebbero recuperati Il nodo del...

Stallo Mes, la maggioranza prende tempo e rinvia i lavori in ... Open

Mes, il Parlamento discuterà la ratifica il 30 giungo La data ... Ingarbugliato nel cercare di capire come uscire da questo stallo, il Governo prende tempo. I commissari di centrodestra hanno prima ...Sempre centrale il tema migranti, domani sul tavolo della missione europea in Tunisia. Il leader della Lega guarda al recente accordo trovato a Lussemburgo e chiosa, vediamo se l’Europa, finalmente, c ...