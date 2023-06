Squarta un gatto a coltellate | È pieno di cimici

Ieri sera, intorno alle 22 e 30, Trippa pare sia andato nuovamente in escandescenza, prendendosela stavolta con un. L'animale randagio, che si era introdotto in casa forse alla ricerca di cibo, ...Ieri sera, intorno alle 22 e 30, Trippa pare sia andato nuovamente in escandescenza, prendendosela stavolta con un. L'animale randagio, che si era introdotto in casa forse alla ricerca di cibo, ...

Catania, sotto effetto crack “squarta” gatto e lo addenta Quotidiano di Sicilia

Un 33enne, a quanto pare sotto l’effetto del crack, in una fase di completo delirio ha squartato un gatto convinto che fosse pieno di microspie e lo ha addentato. Scene raccapriccianti ieri sera nel ...AGI - Sotto l'effetto del crack, in una fase di completo delirio, ha squartato un gatto convinto che fosse pieno di microspie e lo ha addentato. Un fatto raccapricciante, avvenuto nel quartiere di San ...