Spese militari | Crosetto | “Impegno per arrivare al 2% del Pil Quello che un tempo era considerato giusto | oggi viene ritenuto bellicistico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 giugno 2023) “Il governo proseguirà la sua azione per cercare il superamento del Patto di Stabilità e per favorire il percorso verso il 2% del Pil alle. Ma se non risolveremo l’attuale quadro di incoerenza tra la responsabilità di rafforzare la sicurezza e i limiti di finanza pubblica dell’Ue, sarà difficile raggiungere in tempi ragionevoli la soglia minima del 2% prevista dalla Nato”. Così il ministro della Difesa, Guido, rispondendo al question time alla Camera. Sottolineando che l’dientro il 2024 all’investimento del 2% del Pil per la Difesa è stato assunto nel 2014 al summit del Galles con i capi di Stato e che “questoè stato solennemente confermato in tutte le sedi da tutti i governi che si sono succeduti, compresi i governi Conte 1 e 2 e ...