Sottomarino Titan | registrati colpi ritmici durante le ricerche | i sonar rilevano segnali A bordo ossigeno fino a domani

"Le ricerche delscomparso finora non hanno dato risultati". La Guardia costiera degli Stati Uniti fornisce un aggiornamento sulle ricerche del, disperso nell'Oceano Atlantico mentre scendeva verso la profondità di 3.800 metri per avvicinare il relitto del Titanic. A bordo del, di cui non si sa più nulla da domenica, ...La compagnia utilizza unchiamatoper le sue immersioni fino a una profondità massima di 4.000 metri . Harding, uno dei passeggeri, nonché un aviatore di 58 anni, turista spaziale e ...Alcuni colpi e rumori di vario genere sarebbero stati captati dal sonar nell'area di ricerca del, disperso durante un'immersione verso il relitto del Titanic. Non è chiaro per quanto tempo siano stati sentiti i colpi, ma un successivo aggiornamento del rapporto sostiene che si ...

Mentre continuano le ricerche del sottomarino scomparso, le sonde hanno captato alcuni colpi ritmici che potrebbero condurre ai dispersi.Un rumore ritmico di colpi che ha fatto subito pensare al sottomarino disperso nell’Atlantico settentrionale, il Titan, sommergibile usato ...