Sottomarino disperso | “monitoraggio con controller Playstation modificato e vecchi pali come zavorra” | parla il miliardario che si è ritirato poco prima del viaggio

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Avrebbe dovuto partecipare anche lui aldel Titan, ilattualmente scomparso nell’oceano Atlantico, che prometteva di mostrare ai turisti a bordo i relitti del Titanic. Ma ilChris Brown, 61 anni, abitualmente a caccia di avventure, per questa volta ha deciso di ritirarsi. Una rinuncia che si è rivelata provvidenziale. Brown, magnate del marketing digitale, aveva già pagato il deposito per il “maledetto”, ma ha deciso di desistere dall’impresa solo qualche oradella partenza. Ilha infatti svelato al quotidiano The Sun i suoi dubbi sulla qualità della tecnologia e dei materiali utilizzati per la costruzione del: a detta del 61enne infatti, OcenGate (la società che gestisce il tour) avrebbe impiegato ...

, il miliardario che si è ritirato pochi giorni prima: 'Controlli di sicurezza in stile Playstation, c'erano troppi rischi' Il trasporto nella casa di campagna I familiari avevano ...Titanic,: rilevati rumori ma ricerche 'negative' C'è un barlume di speranza, quindi. A rivelarlo a Repubblica è Fernando Cugliari, pilota esperto di Rov che ha preso parte all'...È in atto una corsa contro il tempo per ritrovare il sommergibile Titan , che èda quando ha iniziato la manovra di immersione verso il relitto del Titanic . A bordo ci ...soccorso...

Sottomarino disperso, captato dai sonar un rumore di 'colpi' - Mondo Agenzia ANSA

In un video girato dalla BBC si vede che il sottomarino era guidato da un vecchio controller per videogiochi: il Logitech F710 ...