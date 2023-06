Sottomarino disperso | i soccorritori hanno sentito «colpi» e altri suoni e segnali «Ossigeno fino alle 11»

(Di mercoledì 21 giugno 2023) I rumori potrebbero essere stati prodotti dpersone a bordo per indirizzare le ricerche dei. Nel 2018 un dipendente avanzò dei dubbi sulla sicurezza del mini sommergibile sperimentale e venne licenziato dalla OceanGate

... chi sono le persone a bordo e quante ore di autonomia hanno: 'Mezzi Nato non arrivano al Titanic' Chi è Hamish Harding, il miliardiario a bordo delTitana 4mila metri di ...Solo se forniranno la prova di aver trovato qualcosa là sotto, allora l' uso dei Rov (il robotoperato a distanza, ndr) avrà senso'. Leggi Anche Sommergibile, l'ex direttore ...... forse si tratta proprio dei 5 dispersi Ravvisati colpi sottomarini: c'è ancora speranza per i 5 dispersi Un aereo canadese P - 8 , coinvolto nella ricerca del, come riferisce ...

Sottomarino disperso, captato dai sonar un rumore di 'colpi' - Mondo Agenzia ANSA

Un sottomarino con 5 persone a bordo e diretto al relitto del Titanic si è perso in mare a 3800 metri di profondità ...A bordo del sommergibile Titan sono presenti cinque passeggeri ai quali rimangono circa trenta ore di ossigeno ...