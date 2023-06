(Di mercoledì 21 giugno 2023) AGI -l'del, in una fase di completo delirio, ha squartato unche fossedie lo ha addentato. Un fatto raccapricciante, avvenuto nel quartiere di San Cristoforo, a Catania. Protagonista un 33enne, noto alle forze dell'ordine: l'8 aprile si era barricato nella sua casa del quartiere di Librino, in viale San Teodori, e aveva sparato diversi colpi di pistola. È un assuntore die anche in quella occasione era fuori di se':che fosse spiato aveva aperto il fuoco anche contro sua madre e la sua compagna, rimaste fortunatamente illese. Martedì sera intorno alle 23 il nuovo episodio di follia in un appartamento in cui è stato ammesso ai domiciliari. Sono stati gli agenti delle ...

Sotto l'effetto del crack mangia il gatto convinto sia pieno di microspie AGI - Agenzia Italia

Un 33enne, a quanto pare sotto l'effetto del crack, in una fase di completo delirio ha squartato un gatto convinto che fosse pieno di microspie e lo ha addentato. Scene raccapriccianti ieri sera nel ...