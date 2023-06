Sondaggi politici Emg | due italiani su tre hanno timore di essere colpiti da alluvioni aggiornamento 21 GIUGNO

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ultime notizie La colpa dei disastri è attribuita alla mancata manutenzione (21) La colpa dei disastri è attribuita alla mancata manutenzione Serpeggia la paura tra gli. Dopo gli eventi della Romagna, dove ledella scorsa settimanaprovocato 15 morti, ora ilè che l’acqua prima o poi non risparmi neanche il proprio territorio. Secondo gli ultimidi Emg per Agorà duesu tre, il 66%, temono di. Solo il 21%, invece, si sente al sicuro. La paura sale soprattutto nel Mezzogiorno, dove sono il 75% coloro chedicoinvolti in ...

Ora che il leader non c'è più il partito è a rischio sfaldamento A breve no, idanno ... ha sempre accuratamente evitato di allevarenon dico alla sua altezza, ma almeno capaci di ...Però, come avvisano gli analisti più esperti e i commentatoridella stampa americana, la ... Isono impietosi e le ultime turbolenze giudiziarie, 'martirizzando' Trump, lo hanno ...... coalizione dei più grandi gruppidell'Eurocamera che ha sostenuto l'elezione di von der ... in Germania socialisti e verdi arrancano, superati neidalla destra radicale di Afd. Non è ...

Sondaggi politici, crescono Fratelli d'Italia e Pd mentre cala il Movimento 5 Stelle Fanpage.it

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Ecco come il programma di governo potrà subire qualche cambiamento nei prossimi mesi, a seguito della morte di Silvio Berlusconi.