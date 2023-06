Solstizio d' estate | si ripete il rito del raduno di Stonehenge

La festa di San Giovanni, infatti, è legata in maniera indissolubile ald'e a tutte le tradizioni pagane e celtiche che venivano perpetuate in questa occasione ,e che vedevano ...Si è ripetuto anche quest'anno, fra curiosità ed echi neo - pagani, il rito deld'celebrato fra i grandi monoliti del sito preistorico di Stonehenge, in Inghilterra. Complice la bella giornata, circa 10.000 persone si sono radunate all'alba per accogliere il ...... la Giornata Mondiale della lotta alla Sla si celebra ogni anno nel giorno deld', il 21 giugno. Una data scelta per sottolineare la speranza che in questo giorno di cambiamento, ...

Si è ripetuto anche quest'anno, fra curiosità ed echi neo-pagani, il rito del solstizio d'estate celebrato fra i grandi monoliti del sito preistorico di Stonehenge, in Inghilterra. Complice la bella g ...L'arte rupestre dei nativi americani svela un misterioso fenomeno durante il solstizio d'estate: ecco quello che succede.