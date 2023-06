Solstizio d' estate | oggi è il giorno più lungo dell' anno

iLMeteo.it Und'bollente con l'anticiclone africano dominante sull'Italia fino a venerdì e temperature che raggiungeranno picchi oltre i 40°C. Da domani le giornate inizieranno ad accorciarsi, ...Con ild'è arrivato il primo caldo africano della stagione. E se da una parte le temperature si alzano, per fortuna il costo del condizionatore in bolletta scende tanto che, secondo l'...La Giornata Internazionale dello Yoga e' una ricorrenza mondiale istituita ufficialmente dall'Onu nel 2014. Lo Yoga Day si celebra tutti gli anni il 21 giugno, in corrispondenza deld'. Nato in India e praticato in tutto il mondo, e' una disciplina di vita che rende il corpo piu' forte e flessibile e calma la mente. La ricorrenza e' stata istituita sulla spinta ...

Un solstizio d'estate bollente con l'anticiclone africano dominante sull'Italia fino a venerdi e temperature che raggiungeranno picchi oltre i 40°C. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del s ...Mercoledì 21 giugno 2023 è la Giornata nazionale della lotta contro leucemia, linfomi e mielomi: cosa sono i tumori del sangue e quali rimedi esistono.