Solstizio d’estate | dal mistero di Stonehenge alla rugiada magica

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Se l’estate meteorologica è iniziata come di consueto il 1° di giugno e terminerà il 31 di agosto, oggi, 21 giugno, inizia l’estate astronomica con il giorno più lungo dell’anno. Esattamente alle 16.57 (ora italiana) sarà il momento del, ovvero – spiegano gli esperti – il momento in cui il Sole raggiungerà il punto di declinazione massima nel suo moto apparente lungo l’eclittica. Da adesso in poi le giornate si accorciano. In tanti si sono radunati intorno al cerchio monumentale di pietra aper vedere sorgere l’alba (Instagram)Il giorno più lungo dell’anno Il 21 giugno è anche la giornata più lunga dell’anno, quella cioè con più ore di luce, e di conseguenza con la notte più corta. Durante il mezzogiorno solare, un osservatore a circa 45° di latitudine potrà vedere il sole raggiungere la sua massima ...