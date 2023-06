Solstizio d' estate bollente | picchi oltre i 40°C e tanta afa

Calano del 43% i costi, quest'anno si dovranno mettere a budget circa 124 euro. Dalla classe energetica alla manutenzione, ecco i consigli che possono fare la differenza Con ild'è arrivato il primo caldo africano della stagione . E se da una parte le temperature si alzano, per fortuna il costo del condizionatore in bolletta scende tanto che, secondo l'...Und'bollente con l'anticiclone africano dominante sull'Italia fino a venerdi e temperature che raggiungeranno picchi oltre i 40°C. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ...I ld'è il giorno in cui inizia l'astronomica : è il giorno più lungo dell'anno durante il quale la durata delle ore di luce è maggiore rispetto a qualsiasi altro giorno dell'anno. ...

Solstizio d'estate 2023: cosa significa e cosa succede il 21 giugno La Gazzetta dello Sport

Roma, 21 giu. (askanews) - Migliaia di persone in tutto il mondo oggi si ritrovano per praticare insieme all'aria aperta per l'International Yoga Day, la Giornata internazionale dello yoga che si cele ...Ogni solstizio d’estate, il 21 giugno, si celebra al Giornata Mondiale dello Yoga. Non potrebbe esistere un momento migliore: il primo giorno d’estate, infatti, rappresenta un momento per riflettere ...