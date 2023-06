Solar Opposites 4 | Dan Steven sostituisce Justin Roiland nei panni di Korvo | ecco la prima clip

L'assoluzione non riporterà Justin Roiland in. Lo sceneggiatore, produttore esecutivo e doppiatore, all'inizio dell'anno licenziato della serie animata di Hulu da lui co - ideata dopo che una donna lo ha accusato di violenza ...Hulu ha trovato il sostituto di Justin Roiland in: Dan Stevens prenderà il suo posto per la quarta stagione. L'attore presterà la sua voce a Korvo, un alieno che sostiene di odiare la Terra ed è sempre alla ricerca di un modo per ...La star di Downton Abbey è stata chiamata a prendere il posto del creatore di, uscito dopo le accuse di violenza ...

Solar Opposites: Dan Stevens sostituisce il licenziato Justin Roiland ... ComingSoon.it

Hulu has chosen its replacement for Justin Roiland in the animated comedy series Solar Opposites.Dan Stevens, known for his roles in Downton Abbey, Legion, and Gaslit, has been selected to ...Justin Roiland's replacement on Solar Opposites has been announced, and it might be a sneak peek at how Rick and Morty will handle his recasting for Season 7.British actor Dan Stevens — who you've ...