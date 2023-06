Skateboard | Asia Lanzi eliminata in qualifica nel World Tour a Roma

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Aprosegue la tappa deling, appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante di(specialità street). A Colle Oppio, luogo iconico che domina il Colosseo, sono andate in scena lezioni femminili., quattordicesima alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e unica azzurra in gara nella capitale, non è riuscita a staccare il biglietto per i quarti di finale (a cui sono già ammesse le migliori cinque atlete del ranking). L’azzurra, reduce da un lungo infortunio, ha chiuso in 44ma posizione con il punteggio di 18.74 ottenuto nella second run dopo il 17.32 iniziale. Soltanto le prime 27 passavano il taglio, serviva realizzare almeno 33.41 per proseguire la propria avventura. La nostra portacolori, ...