Siviglia-Roma | la Uefa stanga Mourinho | 4 giornate di squalifica per gli insulti all’arbitro Taylor

(Di mercoledì 21 giugno 2023) LaJosé. A Nyon non hanno perdonato il comportamento e glirivolti dall’allenatore dellaAnthonydopo la finale di Europa League persa dai giallorossi ai rigori contro il. L’Organo disciplinare ha anzi optato per una punizione esemplare: quattrodi“per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara”. Il 31 maggio, dopo la finale persa ai rigori, nel garage della Puskas Arena di Budapestha incontrato il presidente della commissione arbitraleRoberto Rosetti e proprio il direttore di gara. Il portoghese, che già in conferenza stampa aveva usato toni ...

In merito alla finale di Europa League tra, giocata il 31 maggio 2023 a Budapest, l'Organo disciplinare, etico e di controllo Uefa ha deciso di "sospendere l'allenatore dell'AS, José Mourinho, per le prossime quattro (4) ......4 giornate dopo gli insulti rivolti a Taylor al termine della finale di Europa League col. ... Previsto il ricorso dellache già si era lamentata per le decisioni arbitrali di Taylor nella ...- In merito alla finale di Europa League tra, giocata il 31 maggio 2023 a Budapest, l'Organo disciplinare, etico e di controllo Uefa ha deciso di " sospendere l'allenatore dell'AS, José Mourinho, per le prossime quattro (4) ...

Siviglia-Roma, orari e dove vedere la finale di Europa League in tv Sky Sport

Dopo la finale di Europa League Mourinho aveva attaccato l’arbitro: «Sembrava un arbitro spagnolo». E poi lo aveva aspettato nel parcheggio ...È arrivata la stangata per Josè Mourinho per le frasi rivolte all’arbitro Taylor durante e dopo la finale di Europa League. Il tecnico giallorosso ha ricevuto 4 giornate di squalifica da scontare nell ...