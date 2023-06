... non sarebbe la prima volta, infatti, che turisti e residenti hanno dei problemi con quel personaggio che vivecasa sulla punta dell'isola. 'Non ho sporto denuncia perché - spiega infine l'uomo ...Chiudendo gli occhi davanti alla guerra che scorre, munito di maschera e boccaglio, si" ed è ... Wauters, già premio Goncourt 2022, presenta qui il suo ultimo romanzo, appena uscito...... dopo un prologo a Toffia (Rieti) sinel tessuto metropolitano di Roma dove dal 29 giugno al ...del Fiscale - via dell' Acquedotto Felice 120 Nel programma di Attraversamenti Multipli 2023...

Si tuffa nella Fontana di Trevi e nuota come fosse in piscina: interviene la polizia Il Fatto Quotidiano

Il corpo del giovane ritrovato questa mattina nelle acque del Po a Torino, è quello del 20enne di origini senegalesi che sabato pomeriggio si era tuffato con degli amici. A riconoscere il cadavere due ...Il corpo del giovane ritrovato questa mattina nelle acque del Po a Torino, è quello del 20enne di origini senegalesi che sabato pomeriggio si era tuffato con degli amici. A riconoscere ...