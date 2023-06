Si chiude il convegno dei Commercialisti a Bergamo | “La Composizione negoziata è una sfida culturale”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 giugno 2023). “E’ stata una due-giorni intensa, ma assai soddisfacente”. Francesco Geneletti, presidente dell’Ordine deie degli Esperti contabili di, è decisamente compiaciuto per l’esito del quintoorganizzato in città, sulle tematiche della crisi aziendale. “Grazie all’intenso lavoro preparatorio svolto dalla collega Simona Bonomelli – prosegue – siamo riusciti a portare in città numerosissimi ospiti di altissimo livello, che hanno sensibilmente impreziosito la qualità tecnico-scientifica di questa manifestazione”. “Adesso – conclude – dateci il tempo di tirare il fiato. E poi ci rimboccheremo le maniche per preparare l’edizione 2024”. Dopo le tre ricche sessioni di lavori, durante le quali si sono succeduti sul palco del Teatro Donizetti una trentina di relatori che in oltre dodici ore ...