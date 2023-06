“Si cerca il sottomarino | ma sui migranti” Schlein incredibile | ora si capisce tutto

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ellytrascina addosso a sé nuove polemiche per le parole pronunciate nel corso dell'incontro ‘Contro le mafie una politica radicale', che la vede protagonista con Emiliano Fittipaldi, direttore di Domani. La segretaria del Partito Democratico ha infilato una serie di strafalcioni uno dopo l'altro.: “Spero ovviamente che riusciranno a soccorrere le persone del sommergibile ma fa impressione il dispiegamento di forze messo in campo nella rimentre trovo inaccettabile e ingiusto che nessuno abbia mosso un dito per salvare 750colpevoli solo di scappare da guerre e discriminazioni”. E dopo ilecco la frase su Silvio Berlusconi. “È sbagliato fare una riforma della giustizia sull'onda emotiva della morte di Berlusconi, peraltro non mi sembra che sia un tema su cui seguire ...