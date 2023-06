Sherlock Holmes stasera su Italia 1 | cast | trama e recensione del film del 2009 con Robert Downey Jr

(Di mercoledì 21 giugno 2023)21 giugno su1 va in ondadelconJr.:, 21 giugno 2023, alle 21:20, su1 va in onda, ildeldiretto da Guy Ritchie. MichaelJohnson, Anthony Peckham e Simon Kinberg sono gli autori della sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Hans Zimmer., curiosità e trailer del lungometraggio.L'investigatore ...

ELEMENTARE, WATSON! Su Italia1 alle 21.20 va in onda, film di Guy Ritchie , che rivisita il personaggio letterario ideato da Arthur Conan Doyle interpretato da Robert Downey Jr.. L'...Su Italia 1 dalle 21.23. Robert Downey Jr. e Jude Law nella rivisitazione in chiave moderna delle avventure dell'abile investigatore inglese. Su Sky Cinema dalle 21.15 Nope. Due ...A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 21 giugno. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo ...

Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. e Jude Law in prima serata su Italia 1 La Gazzetta dello Sport

Stasera 21 giugno su Italia 1 va in onda Sherlock Holmes, film del 2009 con Robert Downey Jr.: trama, recensione e cast ...La redazione di LiveUnict propone film e programmi da guardare stasera in TV. Di seguito i titoli più interessanti in programma stasera.