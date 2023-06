Sherlock Holmes film stasera in tv 21 giugno | cast | trama | curiosità | streaming

(Di mercoledì 21 giugno 2023)è ilin tv mercoledì 212023 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda USCITO IL: 25 dicembre 2009 GENERE: Giallo ANNO: 2009 REGIA: Guy Ritchie: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan, Kelly Reilly, James Fox, Hans Matheson, Robert Stone, William Hope, Robert Maillet, David Garrick, William Houston, Terry Taplin DURATA: 134 Minuti...

Stasera, 21 giugno 2023, alle 21:20, su Italia 1 va in onda, il film del 2009 diretto da Guy Ritchie. Michael Robert Johnson, Anthony Peckham e Simon Kinberg sono gli autori della sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Hans Zimmer.ELEMENTARE, WATSON! Su Italia1 alle 21.20 va in onda, film di Guy Ritchie , che rivisita il personaggio letterario ideato da Arthur Conan Doyle interpretato da Robert Downey Jr.. L'...Su Italia 1 dalle 21.23. Robert Downey Jr. e Jude Law nella rivisitazione in chiave moderna delle avventure dell'abile investigatore inglese. Su Sky Cinema dalle 21.15 Nope. Due ...

Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. e Jude Law in prima serata su Italia 1 La Gazzetta dello Sport

Stasera 21 giugno su Italia 1 va in onda Sherlock Holmes, film del 2009 con Robert Downey Jr.: trama, recensione e cast ...La redazione di LiveUnict propone film e programmi da guardare stasera in TV. Di seguito i titoli più interessanti in programma stasera.