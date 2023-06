Sherlock Holmes | alle 21 20 su Italia 1 | la trama del film con Robert Downey Jr e Jude Law

", questa sera alle 21.20 su Italia 1 il film del 2009 con Robert Downey Jr e Jude Law. Ecco la trama. Sul finire dell'Ottocento, Londra è una città affascinante e pericolosa. Le novità ...Green Book: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD(Giallo) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark ...Stasera, 21 giugno 2023, alle 21:20, su Italia 1 va in onda, il film del 2009 diretto da Guy Ritchie. Michael Robert Johnson, Anthony Peckham e Simon Kinberg sono gli autori della sceneggiatura. La colonna sonora è stata composta da Hans Zimmer.

Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. e Jude Law in prima serata su Italia 1 La Gazzetta dello Sport

“Sherlock Holmes”, questa sera alle 21.20 su Italia 1 il film del 2009 con Robert Downey Jr e Jude Law. Ecco la trama.Stasera in TV, Mercoledì 21 Giugno 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali can ...