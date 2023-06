Sfera stasera 21 giugno su Iris | trama e cast del film di fantascienza con Dustin Hoffman

(Di mercoledì 21 giugno 2023)21manda in ondadiconcompleto eè ilche gli amanti dellapotranno gustarsi questa sera, in prima serata, alle 21:00, su, canale 22 del digitale terrestre. La pellicola è diretta da Barry Levinson. Gli autori della sceneggiatura sono Stephen Hauser e Paul Attanasio. La colonna sonora è stata composta da Elliot Goldenthal.e curiosità del lungometraggio.Il dottor Norman Goodman, psicologo, riceve una convocazione improvvisa da parte del governo per una ...

Si rendono conto che questaha il potere di sondare l'animo umano, di rivelare le paure più profonde e di materializzarle: Curiositàè arrivato per la prima volta nelle sale ...I Migliori Filmin TV, Mercoledì 21 Giugno 2023 Green Book (Drammatico, Commedia) in onda ... Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:(Thriller, Fantascienza) in onda alle 21 ...Oroscopo Paolo Fox Cancro Venere è dalla tua parte e riaccende la tuaerotica. Sul lavoro, ...non fare le ore piccole! Oroscopo Paolo Fox Acquario Ogni tanto ti senti insoddisfatto del ...

Sfera stasera 21 giugno su Iris: trama e cast del film di fantascienza ... Movieplayer

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La redazione di LiveUnict propone film e programmi da guardare stasera in TV. Di seguito i titoli più interessanti in programma stasera.