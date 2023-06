Serie C | il Mantova spera Il presidente Piccoli | “Pronta la documentazione per la riammissione”

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Nel pomeriggio odierno il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha constatato che la domanda di ammissione per la stagione 2023/24 è stata presentata da 59 club, tra i quali non risulta il Pordenone Calcio. Tra le squadre maggiormente interessate alla questione c’è il, il cuiFilippoha rilasciato dichiarazioni al sito ufficiale del club: “Apprendiamo con immenso piacere la comunicazione ufficiale della Lega Pro che sancisce la possibilità di poter presentare la domanda per essere riammessi. Già da settimane eravamo pronti con lae provvederemo a notificarla nei prossimi giorni. Siamo soddisfatti di quest’opportunità, dovremo essere bravi come società a sfruttare al meglio l’occasione per accelerare sempre più il percorso di cambiamento e costruzione messo in atto da qualche ...

Il Mantova può esultare. Alla luce della mancata iscrizione del Pordenone sono i virgiliani, primi della lista, a prenderne il posto riabbracciando la Serie C, a qualche settimana di distanza dalla re ...