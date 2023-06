Serie A | Mourinho ha sanzionato quattro partite per il suo comportamento nella finale di Europa League

(Di mercoledì 21 giugno 2023) 2023-06-21 17:45:14 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: la Commissione di Controllo, Etica e Disciplinare UEFA ha comminato una sanzione di cper l’allenatore della Roma, il portoghese Josper il suodigiocata a Budapest il 31 maggio contro il Siviglia, scudetto ai rigori (1-1/4-1). La UEFA ha aperto un procedimento disciplinare dopo la partita del 2 giugno e l’ha chiusa con la sanzione dell’allenatore della società italiana per insulto/linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara; più una multa di 50.000 euro per condotta impropria della squadra e un’altra di pari importo per accensione di razzi, lancio di oggetti e incidenti ...

... fondamentale è mantenere alto il livello" Db Napoli 02/03/2023 - campionato di calcioA / ... In Arabia ci sono stati problemi con Cristiano Ronaldo che voleva". E ancora: "Garcia partirà ...Andiamo a vedere chi è il nuovo muro della squadra di Josè. Il francese classe 1999 arriva ... Sembra perfetto per laA e farà tanta strada con la Roma e gestirà anche la difesa di una ...Non era facile, ma coloro che rimasero, consci di ripartire dallaB, si sono ripresi presto e,... mano pesante dell'Uefa:squalificato per 4 giornate

Mourinho ha più volte espresso pensieri forti anche contro la Uefa e la Lega di Serie A, l’ultima volta in occasione della revoca della penalità inflitta alla Juventus che, almeno in quel momento, era ...È arrivata la squalifica, con sentenza ufficiale da parte della UEFA, in merito ai fatti che hanno riguardato un club italiano in Europa.