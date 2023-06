Serena Rossi e Davide Devenuto sposi | ma in gran segreto!

...al mare con la famiglia e il fidanzato Mattia Narducci Fotogallery - Anna Tatangelo pranzo al mare con la famiglia e il fidanzato Mattia Narducci NOZZE BLINDATE A ROMA Fotogallery -e ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo( FOTO ) e Davide Devenuto si sono giurati amore eterno. Stando a quanto riportato in esclusiva dal settimanale, la coppia he celebrato il matrimonio in gran segreto alla presenza di ...Leggi Anchee Davide Devenuto: i nostri primi 12 anni d'amore Sono state nozze organizzate senza clamore, vissute nella riservatezza e insieme a pochi intimi, quelle die Davide Devenuto.

Nozze in gran segreto per Serena Rossi e Davide Devenuto TGLA7

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati: i dettagli sul matrimonio segreto della coppia di attori italiani conosciuti sul set di UPAS ...Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati in gran segreto a quasi 4 anni dalla proposta in tv. L’attrice ha rispettato la tradizione del total white ma ha rinunciato al velo e ai dettagli ...