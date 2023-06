Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati | dalla proposta a Domenica In alle nozze in segreto

e Davide Devenuto si sono sposati celebrando il loro matrimonio in gran segreto, dopo 15 anni d'amore: è l'esclusiva lanciata dal settimanale Diva e Donna che, sui social, ha postato uno ...e Davide Devenuto si sono sposati: in esclusiva sul settimanale " Diva e Donna ", in edicola domani, le foto delle nozze dei due attori che sono diventati marito e moglie dopo 15 anni d'...Dopo una relazione di quindici anni,e Davide Devenuto sono convolati a nozze . La coppia si era conosciuta nel 2008 sul set di Un posto al sole , mentre nel 2016 è arrivato il figlio, Diego. A dare la notizia è stato il ...

Serena Rossi si è sposata: le nozze in gran segreto con Davide Devenuto Corriere della Sera

Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...Serena Rossi e Davide Devenuto, Carmen Catalano e Andrea Pergolesi di Un Posto al Sole, si sono innamorati sul set e, dopo 15 anni di fidanzamento e la nascita di un figlio, si sono sposati in gran ...