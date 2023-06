Senza il nucleare non azzereremo le emissioni né in Italia né in Europa Parla Zollino

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 giugno 2023) Ieri Carlo Calenda ha lanciato una campagna di Azione a sostegno dell’energiacon la petizione ‘? Sì grazie!’ che chiede al Governo di intraprendere ‘ogni iniziativa per la diffusione nel nostro Paese di reattori nucleari delle migliori tecnologie già oggi disponibili e di quelle nuove, sia a fissione che a fusione, che lo saranno in futuro, in modo che gli obiettivi di decarbonizzazione vengano raggiunti con il mix tecnologico più sostenibile’. Ne abbiamoto con Giuseppe, professore di Tecnica ed Economia dell’Energia e di Impianti Nucleari all’Università di Padova, nonché responsabile Energia e Ambiente di Azione e promotore della petizione insieme con Calenda. Professore, ci racconta in sintesi il contenuto della petizione di Azione? Volentieri, ma prima mi lasci dire che la petizione ...